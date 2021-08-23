شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: بايدن وجونسون يبحثان خطط الإجلاء من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جهود الإجلاء من أفغانستان الإثنين وأكد على أهمية التنسيق الوثيق في إدارة الأزمة الراهنة وكذلك السياسة إزاء أفغانستان.

