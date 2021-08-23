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الكويت ترسل أجهزة إطفاء حرائق لمساعدة تونس في التصدي للكوارث الطبيعية

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محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أرسلت الكويت اليوم الإثنين، أجهزة إطفاء حرائق لمساعدة تونس في التصدي للكوارث الطبيعية.

 

وحطت طائرتان عسكريتان بمطار تونس قرطاج الدولي محملتان بأجهزة إطفاء وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة.

 

وهذه دفعة جديدة من المساعدات القادمة من الكويت التي نظمت جسراً جوياً لنقل مستلزمات طبية لمساعدة تونس في مكافحة جائحة .

 

وتكافح وحدات الحماية المدنية بمعاضدة الجيش التونسي لإطفاء حرائق نشبت في عدة مناطق في البلاد وفي الغابات على الحدود الغربية مع الجزائر.

 

وشهدت تونس في وقت سابق هذا الشهر موجة حرارة قياسية بلغت أقصاها ما بين 46 و50 درجة في الظل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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