إيطاليا ..تسجيل 4168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 44 وفاة لأسباب لها علاقة بفيروس كورونا الإثنين مقابل 23 وفاة في اليوم السابق، كما سجلت 4168 إصابة جديدة بالفيروس، نزولاً من 5923 إصابة الأحد.



ووصل إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 128795 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أكبر حصيلة في العالم، في حين بلغ مجمل الإصابات منذ ظهور الوباء حتى الآن 4.49 مليون حالة.