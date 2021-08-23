شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ماذا وجدت أسرة سويدية خلال تجديد منزلها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف أشخاص يقومون بتجديد منزلهم في السويد خلال عطلة نهاية الأسبوع هيكلا عظميا لطفل، مما دفع الشرطة لإجراء تحقيق في هذا الشأن.

وقال مالك المنزل بمدينة تيرب لصحيفة "اكسبريسن" اليوم الاثنين: "أمس عندما كنا نزيل السقف بأحد غرف المعيشة، سقط صندوق خشبي قديم مصنوع يدويا". وكان الصندوق يحتوي على هيكل عظمي لطفل صغير ملفوف في قماش.

وقالت الشرطة إن المنزل تم بناؤه قبل عام 1791، ويفترض أن رفات الطفل كانت مخبأة هناك لفترة طويلة. ويتم حاليا إجراء تحقيق من الطب الشرعي لتوضيح متى وكيف توفي الطفل.

وتحقق الشرطة في جريمة قتل، نظرا لأنها لا تستطيع استبعاد إمكانية ارتكاب الجريمة مؤخرًا.