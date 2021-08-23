شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة المصرية: رصدنا «دلتا» خلال الاسابيع الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية ، أنه تم رصد حالات بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضاف الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، أن متحور "دلتا بلس"" انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور "دلتا بلس" في منتصف شهر يوليو الماضي.

وأعلنت الوزيرة الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك-فاكسيرا" المضاد لفيروس كورونا والمنتج محليا.

وقالت،إنه سيتم البدء في طرح هذه اللقاحات بمراكز توزيع اللقاحات بداية من يوم غد الثلاثاء.