الصحة العالمية تطالب بتأجيل جرعات كورونا التنشيطية

■ ضوابط لاستئناف الدراسة بالسعودية

■ فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح بمصر

■ تخفيف إجراءات الحجر وفتح رحلات بالجزائر

■ مليونا تونسي استكملوا التطعيم

بودابست ـ عواصم ـ وكالات:

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بتأجيل جرعات لقاحات كوفيد19 التنشيطية، مشيرا إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المئة فقط من سكانها. وقال خلال زيارة لبودابست إن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالميا، وإن اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلق الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية.

خليجيا،أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري، ضوابط استئناف الدراسة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأوضحت الشهري، في تصريحات عبر قناة “الإخبارية” السعودية، أنه ستوجد لجان إشرافية تتابع وتنفذ خطط سير العملية صحيًّا، بما يضمن صحة الكادر الإداري والتعليمي والطلاب والطالبات. ولفتت إلى أن هذه اللجان ستتابع الوضع الصحي للمدارس، حيث سيتم تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات الصحية المحددة من قِبل وزارة الصحة. وذكرت أنه سيتم تخصيص مسؤول في كل مدرسة، لمراقبة الطلاب في الممرات، وعند تواجدهم خارج الفصول الدراسية مع تعقيم الفصول ومرافق المدرسة قبل دخول الطلاب والطالبات وبعد خروجهم يوميًّا.

الى ذلك، حددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، شرط الوصول إلى المناعة المجتمعية من فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، قوله بأن “تحقيق المناعة المجتمعية يتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%”، مشيرا إلى أن “المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء”. في مصر، كشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. ونقلت بوابة أخبار اليوم، عن هالة زايد، أنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الثلاثاء سيتم توزيع لقاح “سينوفاك المصري” في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

من جهته أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتخفيف إجراءات الحجر في الجزائر وفتح رحلات جديدة، ضمن مجموعة من القرارات صدرت مساء أمس الاول. وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات للوزراء تخص 7 قطاعات وزارية. وأعلن تبون تخفيف الحجر الصحي في الجزائر، بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية. كما أعلن عن فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة، وأخرى نحو دول جديدة. في تونس كشفت بيانات وزارة الصحة عن استكمال قرابة مليوني تونسي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ما يمثل قرابة 18 % من عدد السكان الذي يفوق 11 مليون نسمة. وتشير البيانات تحديدا إلى مليون و982 ألفا و875 شخصا أنهوا التطعيم حتى يوم السبت.