سوريا.. جرحى بانفجار شاحنة في ريف حلب

وذكرت صفحات ومواقع إخبارية محلية أن سيارة انفجرت عند مدخل المدينة، وأمام مكتب دور السيارات الشاحنة، قرب دوار الجمال في المدينة.

وتحدثت بعض المواقع الإخبارية عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الشاحنة، وأن الانفجار خلّف أضرارا كبيرة في المكان والممتلكات، دون أن ترد أي معلومات عن الجهة التي تقف خلف التفجير أو عن وجود قتلى من بين ضحاياه.