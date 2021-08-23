مصرع واصابة العشرات جراء فيضانات في ولاية تينيسي الامريكية

وشهدت الولاية، يوم السبت، أمطارا وصفتها خدمات الأرصاد الجوية المحلية بأنها تاريخية، وقد أدت إلى حصول فيضانات مميتة، وتدمير عدد كبير من المنازل وانهيار للطرقات.

وقال قائد الشرطة المحلية في مؤتمر صحفي إن "عشرين شخصا لقوا حتفهم في مدينة ويفرلي بمقاطعة همفريز"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على جثة إضافية في منطقة ريفية".



وفي بيان سابق، قالت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية إن "إدارة الصحة في ولاية تينيسي تمكنت من تأكيد وجود 16 ضحية جراء أحوال الطقس في مقاطعة همفريز"، محذرة من أن "الحصيلة مؤقتة وقد ترتفع".

هذا وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي، عن "تعازيه الحارة"، مشيرا إلى أن الحكومة "مستعدة لتقديم المساعدة".

