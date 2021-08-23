طالبان: نجري مشاورات جادة لتشكيل حكومة أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان، الإثنين، أنها تجري مشاورات جادة حول تشكيل الحكومة الأفغانية.

وكانت منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" وهي تحالف عسكري تقوده روسيا، قد أعربت عن أسفها لبطء حركة طالبان في تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان.

جاء ذلك، في ختام اجتماع عبر الفيديو، الإثنين، لرؤساء الدول الأعضاء وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأحد، قالت طالبان إن هناك فرصة لجميع أطياف الشعب الأفغاني للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وعن موعد تشكيل الحكومة الأفغانية، أكد محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، أنه"سنخرج بصيغة خاصة بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد.

وبعد أيام على فرض طالبان سيطرتها من جديد، يبدو أنّ المستقبل السياسي لأفغانستان لا يثير قلق الأسرة الدولية بالقدر الذي تثيره حملات الإجلاء الفوضوية.