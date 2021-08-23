أسعار ومواصفات سلسلة هواتف شاومي Xiaomi Redmi في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع هواتف شاومي وفي مقدمتها سلسلة Xiaomi Redmi بثقة كبيرة في السوق المصرية، نتيجة لإمكانياتها الكبيرة وسعرها المميز.

ترصد ”الخليج 365” في هذا التقرير مواصفات وأسعار هواتف شاومي Xiaomi Redmi في مصر.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 10 في مصر

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10، هو أحدث هواتف الشركة الصينية، ويتوقع أن يظهر في مصر خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10، فهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، ويأتي ببطارية سعة 5000 مللي أمبير.

قدمت شاومي هاتفها، من خلال 3 إصدارات، الأول بذاكرة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام، والإصدار الثاني بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام، والإصدار الثالث بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت.



ويعمل الهاتف Xiaomi Redmi 10 بمعالج ثماني النواة Helio G88 تكنولوجيا 12 نانو، أما الشاشة فهي من النوع (IPS LCD)، وتبلغ مساحتها 6.5 بوصة ودقتها (FHD+).

ويأتي الهاتف Xiaomi Redmi 10 بكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة ( 50، 8، 2، 2) ميجا بيكسل.

أما سعر هاتف Xiaomi Redmi 10 فيبلغ سعر الإصدار 64 جيجا مع 4 جيجا رام، نحو 2600 جنيه، بينما يبلغ سعر الإصدار 128 جيجا مع 4 جيجا رام نحو 2900 جنيه، أما الإصدار 128 جيجا مع 6 جيجا رام فيصل سعره إلى 3200 جنيه.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 8 في مصر

يبلغ سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 8 نحو 2550 جنيه مصري للإصدار 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، أما النسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، فيبلغ سعرها نحو 2850 جنيه مصري.

أما فيما يتعلق بمواصفات جهاز شاومي Xiaomi Redmi Note 8، فهو يعمل بنظام الشتغيل أندرويد 11، ومعالج من النوع Helio G85 ثماني النواة.

ويأتي الهاتف Xiaomi Redmi Note 8 بشاشة من النوع (IPS)، وتبلغ مساحتها 6.3 بوصة ودقتها (FHD+).

الهاتف الذي يعمل ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير، يحتوي على كاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية العدسات (48، 8، 2، 2) ميجا بيكسل.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 10s في مصر

يتميز هاتف Xiaomi Redmi Note 10s، بأنه يعمل بمعالج من نوع (Mediatek Helio G95)، ثماني النواة، كما أنه يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية العدسات دقتها (64، 8،2،2) ميجا بيكسل.

وقدمت شاومي الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام بسعر 4 آلاف جنيه مصري، أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، بسعر 3350 جنيه مصري,

ويتميز هاتف شاومي Xiaomi Redmi Note 10s بوجود بطارية سعتها 5000 مللي أمبير.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi 9T في مصر

يأتي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 9T بشاشة مساحتها 6.53 بوصة، من النوع (IPS LCD)، ودقتها (FHD+).

بينما يعمل الهاتف بمعالج من النوع (Snapdragon 662)، ثماني النواة، أما البطارية فتبلغ سعتها 6000 مللي أمبير.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي بكاميرا خلفية رباعية العدسات (48، 8، 2، 2) ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 8 ميجا بيكسل.

ويأتي الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام بسعر 3 آلاف جنيه، أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة تخزين 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بسعر 2650 جنيه مصري.

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 10 في مصر

يتميز هاتف Xiaomi Redmi Note 10 بأنه يعمل بمعالج من النوع Snapdragon 678 ثماني النواة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

أما بطارية الهاتف فتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، ويعمل بشاشة من النوع (Super AMOLED)، مساحتها 6.43 بوصة ودقتها (FHD+).

ويأتي الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام، بسعر 3700 جنيه مصري، أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام بسعر 3 آلاف جنيه مصري.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية 13 ميجا بيكيل، وكاميرا خلفية رباعية العدسات (48، 8، 2، 2) ميجا بيكسل