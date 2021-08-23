تسجل 2996 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الإثنين، تسجيل 2996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولاً من 4661 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 813945 حالة.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 97 وفاة جديدة، نزولاً من 115 وفاة أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11889.

وأعلنت الحكومة المغربية اليوم تأجيل موعد الدخول المدرسي من 3 سبتمبر (أيلول) إلى العاشر منه بسبب "المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة، وبروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية".

كما أضاف بيان صادر عن الحكومة المغربية إثر انعقاد اجتماعها الأسبوعي أنها تحرص على "توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات والوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية".

وما يميز الدخول المدرسي لهذا الموسم هو تطعيم التلاميذ من سن 12 إلى 17 عاماً، حيث استورد المغرب جرعات أولية من لقاح فايزر لتحقيق هذا الغرض.

من جهة أخرى جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهراً و20 يوماً إضافية إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) "حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19".