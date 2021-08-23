بحلول 31 أغسطس.. الدفاع الأمريكية تؤكد رغبتها في استكمال الانسحاب من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإثنين على رغبتها في استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس (آب) رغم أن الرئيس جو بايدن لا يستبعد إمكانية تمديد الموعد النهائي.



وجاء التأكيد على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في مؤتمر صحفي من مقر البنتاجون بالعاصمة واشنطن.

وقال كيربي رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "نحن نركز على الانتهاء بحلول نهاية الشهر".

ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا كان تمديد هذا الموعد النهائي ضرورياً، فإن البنتاغون سيقدم خيارات للرئيس لاتخاذ القرار الصحيح.

وقال بايدن الأحد إنه يأمل في تنفيذ الإجلاء من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري، رغم أنه حذر من أنه قد يتم تمديده نظراً للخطر الراهن في مطار كابول وخطر وقوع هجمات إرهابية.

وصرح الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض "هناك مناقشات بشأن التمديد. نأمل ألا نضطر لذلك".

ووفقا للبيانات التي قدمها البنتاغون، هناك حالياً 5800 جندي أمريكي منتشرون في المطار لضمان سلامة مواطني الولايات المتحدة والمتعاونين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان، بعد وصول طالبان إلى السلطة.

وقامت الولايات المتحدة بإجلاء 37 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس(آب)، وهو رقم يرتفع إلى 42 ألفاً إذا بدأت العد منذ نهاية يوليو(تموز).

وأكد المتحدث عدم إصابة جندي أمريكي في الحادث المسلح الذي وقع الليلة الماضية قرب البوابة الشمالية لمطار حامد كرزاي الدولي، حيث قتل شرطي أفغاني وأصيب عدد آخر.

وأشار كيربي إلى وجود "جهة معادية غير معروفة" في أفغانستان دون تقديم مزيد من التفاصيل، بعد أن أبلغ الجيش الألماني في وقت سابق عن هذا الحادث دون إعطاء تفاصيل عن المسؤول عن الهجوم.