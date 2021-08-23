الجزائر.. 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الإثنين، تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 94 حالة عن حصيلة السبت، ليصل بذلك مجموع الإصابات 192 ألفاً و89.



وحسب البيانات اليومية للوزارة فقد تم رصد 30 وفاة جديدة بزيادة 10 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و34.

وأشارت البيانات إلى تماثل 401 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 130 ألفاً و51.

وبحسب البيانات ،يتواجد 38 مريضاً بمصلحة العناية المركزة.