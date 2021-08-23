تعرف على طقس الإمارات غداً الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 15:14 والمد الثاني عند 02:10 والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 20:04 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:17 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 85 25

دبي 42 33 80 25

الشارقة 43 30 85 25

عجمان 40 33 85 30

أم القيوين 41 29 85 25

رأس الخيمة 38 32 75 30

الفجيرة 35 32 80 55

العين 43 33 50 20

ليوا 45 28 85 20

الرويس 40 30 90 35

السلع 43 31 90 35

دلما 39 33 85 40

طنب الكبرى 40 33 85 35

طنب الصغرى 40 33 85 35

أبو موسى 40 33 85 35 .