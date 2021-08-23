شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا ..تسجيل 4168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 44 وفاة لأسباب لها علاقة بفيروس كورونا الإثنين مقابل 23 وفاة في اليوم السابق، كما سجلت 4168 إصابة جديدة بالفيروس، نزولاً من 5923 إصابة الأحد.



ووصل إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا إلى 128795 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد في فبراير (شباط) من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أكبر حصيلة في العالم، في حين بلغ مجمل الإصابات منذ ظهور الوباء حتى الآن 4.49 مليون حالة.