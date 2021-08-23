2.65 مليون يمني يتلقون مساعدات غذائية سعودية وأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لمليونين و65 ألف فرد، لتلبية المتطلبات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجا في اليمن، وذلك وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويستهدف المشروع توفير الأمن الغذائي لنحو 5 ملايين شخص في اليمن، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وفي الإطار نفسه، وزع المركز أمس، 53 طنا و500 كجم من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 1000 فرد، ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في 10 محافظات يمنية في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.

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