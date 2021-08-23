شكرا لقرائتكم خبر مصر تنتج 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المضاد لفيروس كورونا والمنتج محليا.

وقالت في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم البدء في طرح هذه اللقاحات بمراكز توزيع اللقاحات بداية من اليوم.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع فيس بوك، عنها القول في المؤتمر إنه تم تسجيل 10 ملايين مواطن على الموقع الالكتروني لتلقي لقاحات كورونا، وتم تطعيم 7,5 ملايين، مؤكدة أنه خلال أيام قليلة سترسل رسائل بمواعيد تلقي اللقاحات لـ100% من المسجلين بالتزامن مع طرح لقاح سينوفاك-فاكسيرا في المراكز على مستوى البلاد.

وناشدت العاملين بوزارة التربية والتعليم التسجيل على الموقع الالكتروني بحد أقصى يوم 31 من أغسطس الحالي، لضمان الحصول على الجرعات والانتهاء من تطعيم جميع القائمين على العملية التعليمية بالجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي، المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل.