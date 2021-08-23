اللبنانيون يصعدون احتجاجاتهم على شح المحروقات

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وأقدم عدد من المحتجين على إقفال أوتوستراد جونية (في جبل لبنان) بالعوائق، احتجاجا على شح مادة البنزين وتردي الوضع المعيشي، كما قام عدد من المحتجين بقطع أوتوستراد الجية في جبل لبنان وأوتوستراد زوق مصبح بعدما أقفلوه صباحا بالسيارات والعوائق احتجاجا على فقدان مادة البنزين وتردي الوضع المعيشي، قبل أن يعيد الجيش فتحها.
وفي محلة جبل البداوي شمال لبنان أقدم مواطنون على قطع الطريق أمام إحدى محطات الوقود ووضعوا سيارات وحاويات نفايات وسط الطريق، احتجاجا على إقفال المحطة أبوابها، وعدم قدرتهم على تأمين مادتي البنزين والمازوت لسياراتهم ومولداتهم الكهربائية.
وأقدم محتجون آخرون على قطع أوتوستراد طرابلس - بيروت (شمال لبنان) احتجاجا على عدم توفر المحروقات والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وفي منطقة شكا شمالا أقفل محتجون الأوتوستراد.
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وتراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، مما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توفر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
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