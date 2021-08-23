شكرا لقرائتكم خبر انطلاق حملة القضاء على داعش شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس، انطلاق عملية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد.

وقال خلال زيارة لمقر قيادة العمليات العسكرية في قضاء الطارمية، «من هنا أعلن انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة».

وشدد على أن «مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضا من خلال التعاون بين الدولة والمواطن».