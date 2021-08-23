ورشة أممية تتصدى لخطاب الكراهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت بمباني الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالخرطوم أمس، ورشة عمل نحو رؤية وطنية للمكافحة والتصدي لخطاب الكراهية الذي ينطمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السودانية لمكافحة الإرهاب، بحضور المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان اللواء عصام الدين مرزوق في كلمة له أن الورشة تأتي دعما للحكومة الانتقالية في التصدي للإرهاب وخطاب الكراهية والحد من اتساع دائرة العنف، مبينا أن الورشة وجدت القبول، لأنها ستحقق أهدافا وسوف تستعرض تجارب الخبراء من رواندا والعراق.



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