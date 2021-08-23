ضياء: الفشل السياسي سبب الانهيار

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ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن ضياء القول «إنه لا ينبغي أن يلوم العالم والشعب الأفغاني أفراد الجيش الوطني الأفغاني».
وأضاف «إن الجيش استخدم سياسيا ولم يتم تعيين قادته على أساس مزاياهم وخبراتهم».
وحول هروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قال ضياء «إنه والقصر الرئاسي لم يتعرضا لأي تهديد ولم تكن هناك ظروف تضطره إلى الفرار».
وطلب الجنرال ياسين ضياء من طالبان أن تكون هناك حكومة شاملة في أفغانستان، وأضاف «إنه يتعين اختيار رئيس الدولة من خلال الانتخابات».
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