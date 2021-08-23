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ضياء: الفشل السياسي سبب الانهيار

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس أركان الجيش الأفغانى السابق الجنرال ياسين ضياء «إن الجيش الوطني الأفغاني لم يهزم، ولكن السياسة والقيادة فشلتا في أفغانستان مما أدى إلى انهيار البلاد».

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن ضياء القول «إنه لا ينبغي أن يلوم العالم والشعب الأفغاني أفراد الجيش الوطني الأفغاني».

وأضاف «إن الجيش استخدم سياسيا ولم يتم تعيين قادته على أساس مزاياهم وخبراتهم».

وحول هروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قال ضياء «إنه والقصر الرئاسي لم يتعرضا لأي تهديد ولم تكن هناك ظروف تضطره إلى الفرار».

وطلب الجنرال ياسين ضياء من طالبان أن تكون هناك حكومة شاملة في أفغانستان، وأضاف «إنه يتعين اختيار رئيس الدولة من خلال الانتخابات».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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