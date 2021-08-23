شكرا لقرائتكم خبر ضياء: الفشل السياسي سبب الانهيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس أركان الجيش الأفغانى السابق الجنرال ياسين ضياء «إن الجيش الوطني الأفغاني لم يهزم، ولكن السياسة والقيادة فشلتا في أفغانستان مما أدى إلى انهيار البلاد».

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن ضياء القول «إنه لا ينبغي أن يلوم العالم والشعب الأفغاني أفراد الجيش الوطني الأفغاني».

وأضاف «إن الجيش استخدم سياسيا ولم يتم تعيين قادته على أساس مزاياهم وخبراتهم».

وحول هروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قال ضياء «إنه والقصر الرئاسي لم يتعرضا لأي تهديد ولم تكن هناك ظروف تضطره إلى الفرار».

وطلب الجنرال ياسين ضياء من طالبان أن تكون هناك حكومة شاملة في أفغانستان، وأضاف «إنه يتعين اختيار رئيس الدولة من خلال الانتخابات».