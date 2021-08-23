5 آلاف أفغاني يعبرون من الكويت

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وجاء في بيان للخارجية الكويتية أنه «بناء على التوجيهات السامية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تمت موافقة دولة الكويت على عبور 5000 أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية».
وأضافت الخارجية في بيان لها أن «هذه الموافقة تأتي تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون القائم بينهما واستمرارا لدور دولة الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان».
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