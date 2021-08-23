الكويت ترسل أجهزة إطفاء حرائق لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أرسلت الكويت اليوم الاثنين، أجهزة إطفاء حرائق لمساعدة تونس في التصدي للكوارث الطبيعية.

وحطت طائرتان عسكريتان بمطار تونس قرطاج الدولي محملتان بأجهزة إطفاء وصهاريج مياه وآليات تدخل سريع في الأماكن الصعبة.

وهذه دفعة جديدة من المساعدات القادمة من الكويت التي نظمت جسرا جويا لنقل مستلزمات طبية لمساعدة تونس في مكافحة جائحة كورونا.

وتكافح وحدات الحماية المدنية بمعاضدة الجيش التونسي لإطفاء حرائق نشبت في عدة مناطق في البلاد وفي الغابات على الحدود الغربية مع الجزائر.

وشهدت تونس في وقت سابق هذا الشهر موجة حرارة قياسية بلغت أقصاها ما بين 46 و 50 درجة في الظل.