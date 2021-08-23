24 منحة من الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق للمتفوقين في الثانوية العامة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، فريدة محمد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، في حضور رئيسة الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين محافظة جنوب سيناء والجامعة والأكاديمية، للاستفادة من دورهم الريادي في البحث العلمي، والاستفادة التطبيقية لنتائج الأبحاث في مجالات خاصة بالمحافظة، وخاصة تطوير وتوصيل الإنارة بالطاقة الشمسية، وتشغيل آبار المياه بكافة وديان وقرى المحافظة.

أعلن المحافظ أن رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وافقت خلال اللقاء على تخصيص عدد غير مسبوق من المنح المجانية لأبناء جنوب سيناء، بواقع 24 منحة، بينهما 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية، و12 منحة أخرى من أكاديمية الشروق.

وتابع: "كما وافقت على تخصيص عدد 2 منحة إضافية بالكليات النظرية لفتاتان متفوقتان من أبناء البدو.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، أن رؤساء الجامعة والأكاديمية أكدوا على حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والأكاديمية، طبقًا للمعايير الخاصة للجامعة والأكاديمية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع اقترح تنظيم معارض موسمية للمشغولات والحرف اليدوية البدوية لسيدات البدو داخل الجامعة والأكاديمية، تشجيعًا للمرأة البدوية، و ذلك في إطار زيادة دعم وتمكين المرأة، والحفاظ على التراث الثقافي البدوي، وتعريف الدارسين به، ونال هذا الاقتراح إعجاب كافة الحضور.

وأثنى المحافظ على الدور الوطني التنموي الذي أسسه الرائد الراحل محمد فريد خميس في مجال دعم أبناء محافظة جنوب سيناء، وأهدى المحافظ رئيسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، درع المحافظة وبعض المشغولات البدوية تقديرًا لها.​