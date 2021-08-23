تبادل لإطلاق النار سبق حريق مطار كابول

وسيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بشكلٍ شبه كامل، بما في ذلك العاصمة كابول.
ودخل مسلحون تابعون لحركة "طالبان" القصر الرئاسي الأفغاني، في 15 أغسطس الجاري، بعد ساعات من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد، بعد موافقته على الاستقالة من منصبه
جاء ذلك بعدما أمرت حركة "طالبان"، مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول، مع استمرار تقدم قوات حركة طالبان في الأراضي الأفغانية.
وقال مسؤولون في حركة "طالبان" إنهم لا يريدون وجود حكومة انتقالية، وأنهم يتوقعون تسلم السلطة بشكلٍ كاملٍ في أفغانستان.
وأشار مسؤولون آخرون في الحركة إلى أنها ستسعى إلى تطبيق نظام حكم إسلامي شامل في البلاد، وتحدثوا عن إعلان "الإمارة الإسلامية" من القصر الرئاسي قريبا.
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