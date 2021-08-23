البنتاجون: نستخدم أدواتنا كافة للتعامل مع أي تهديد في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن خطط منع الاحتكاك مع حركة طالبان تعمل بشكل جيد، وأضافت «نستخدم أدواتنا كافة للتعامل مع أي تهديد في أفغانستان».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دولياً قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وأفاد الناطق باسم البنتاغون جون كيربي بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا من أفغانستان بات 42 ألفاً منذ يوليو، و37 ألفاً منذ بدأت عمليات الإجلاء المكثفة جواً في 14 أغسطس، أي مع تقدّم طالبان باتّجاه السيطرة على كابل.

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنهم تخطوا الحد الأقصى للإجلاء (9000 شخص) إلى 10400 تمّ إخلاؤهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف أن «25 طائرة عسكرية أجلت نحو 16 ألف شخص من أفغانستان يوم أمس الأحد». وأضاف أن «الأميركيين مهتمون بوصول الأشخاص إلى المطار وهناك جهد لتوسيع الإطار الجغرافي (ليس فقط محيط المطار) وهذا يتطلب الاتصال مع طالبان».

ولفت إلى أن واشنطن تهدف إلى إخراج العدد الأكبر من الأشخاص بأسرع وقت. وقال: «ولو كانت هناك ضرورة بشأن تمديد المهلة سأتحدث إلى الرئيس جو بايدن».

وتابع: «إن رسالة طالبان ورفضهم تمديد مهلة الانسحاب بعد آخر الشهر أصبحت مفهومة». وتناول حادثة إطلاق النار التي حصلت قبل بدء المؤتمر، وقال كيربي إن «الوضع حول المطار خطير بدون شك والقادة الميدانيون لديهم صلاحيات للتعاطي معها».

واندلع حريق في مطار كابل، بعد تبادل إطلاق النار بين مجهولين والقوات الأميركية، فيما أكد الجيش الأميركي مقتل جندي أفغاني وإصابة العشرات بإطلاق نار خارج المطار.

وفي هذا السياق، قال الجيش الأميركي: «لا إصابات بين جنودنا في تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابل».