إخلاء قرى في اليونان مع إندلاع حرائق غابات بأثينا

ابوظبي - سيف اليزيد - شبت حرائق غابات جديدة قرب العاصمة اليونانية أثينا اليوم الاثنين، مما استدعى تنفيذ سلسلة جديدة من عمليات الإخلاء، في مناطق تعرض بعضها لخطر النيران الأسبوع الماضي.

وعكف رجال إطفاء من اليونان ورومانيا على مكافحة حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة على بعد ستين كيلومتراً شمال غرب أثينا، بدعم من ست مروحيات وخمس طائرات إطفاء.

وأصدرت سلطات الدفاع المدني تعليماتها بإخلاء عدة قرى، من بينها قرية فيليا التي تعرضت لحرائق غابات الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بعض المنازل في القرية اندلعت بها النيران بالفعل. وذكرت أجهزة الإطفاء اليونانية أن 34 حريق غابات جديداً اشتعلت في مختلف أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة ما بين أمس الأحد واليوم الاثنين، وأشارت إلى أن معظم هذه الحرائق تمت السيطرة عليها.

وتسببت الرياح القوية في تأجيج النيران في كثير من المناطق. وتعرضت اليونان للمئات من حرائق الغابات في وقت سابق الشهر الجاري، مما دفع كثيراً من الدول إلى إرسال فرق وطائرات إطفاء للمساعدة في إخمادها.