بريطانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلنت بريطانيا، عن تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 40 حالة خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة البريطانية فقد تم تسجيل 31914 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين.

وتسجل الإحصاءات الجديدة انخفاضا عما سجلته البلاد أمس، إذ تم تسجيل 32253 إصابة و49 وفاة.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

وتخطط بريطانيا لطرح برنامج لجرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.

وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية إن الهيئة وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر المقبل بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.