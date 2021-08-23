القبض على أخطر عصابة لسرقة البنوك في مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 5 دقائق

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 5 من عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الإثنين: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك”.

وأضافت: “بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية، وموظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم وموظفي عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا”.