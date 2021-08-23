غريفث: الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم.. والأطفال يتحملون أعباءها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 07:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

أعلن مجلس الأمن اليوم الإثنين السعي لفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أمر حيوي للغاية.

وخلال جلسته الشهرية المفتوحة لسماع الإحاطات بشأن اليمن، أوضح أن القتال يتواصل في اليمن على أكثر من جبهة، مبديا قلقه حيال الوضع الإنساني في مأرب، ومتحدثا عن “أزمة وقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن”

بدوره، قال الموفد الدولي لليمن مارتن غريفث إن “الحرب في اليمن طالت أكثر من اللازم ويجب أن تنتهي الآن”.

وأضاف أن “وقف إطلاق النار في اليمن سيسمح بعملية سياسية شاملة”. ولفت الى أن “المدنيين لا سيما الأطفال في اليمن يتحملون أعباء الحرب.. هناك 5 ملايين شخص في اليمن على بعد خطوة من المجاعة.. العملة اليمنية تنهار وتؤثر على حياة اليمنيين سلبا.. الحرب في اليمن تسببت بانهيار اقتصادي”. ودعا الى “زيادة حجم المساعدات لتفادي مجاعة في اليمن”.