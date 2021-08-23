أمريكا تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

رغم التهديدات الأخيرة الكورية الشمالية، جددت الولايات المتحدة عرضها لإجراء حوار مع الديكتاتورية الآسيوية.



وقال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم في سول اليوم الإثنين: "مازالت مستعداً لمقابلة نظرائي الكوريين الشماليين في أي مكان وفي أي وقت".

وفي إشارة إلى انتقادات بيونغ يانغ للتدريبات العسكرية الجارية للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية، شدد كيم أمام الصحفيين أن بلاده ليس لديها نوايا عدائية.

وبين أشياء أخرى، أجرى كيم مشاورات مع المفاوض النووي الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، بشأن تحرك مشترك في النزاع بشأن برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

يشار إلى أن مفاوضات واشنطن مع بيونغ يانغ لم تتقدم منذ قمة فاشلة عقدت بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في فيتنام في فبراير (شباط) 2019.

وكانت آخر مرة عرض فيها سونغ كيم إجراء محادثات بدون شروط مسبقة خلال زيارة لسيؤول في يونيو (حزيران) الماضي. غير أنه حتى الآن رفضت الحكومة المنعزلة بشكل كبير في بيونغ يانغ العرض.