ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتتعافى بعد سلسلة خسائر استمرت 7 أيام مدعومة من ضعف الدولار، رغم أن القلق من ارتفاع الإصابا بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا أدى إلى تداولات خيم عليها الحذر.



وارتفع خام برنت 1.23 دولار، بما يعادل 1.9%، إلى 66.41 دولاراً للبرميل، بعدما نزل إلى 64.60 دولاراً خلال الجلسة في أقل مستوى منذ 21 مايو(أيار) الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم أكتوبر(تشرين الأول) المقبل 1.13 دولاراً، بما يعادل 1.8%، إلى 63.27 دولاراً للبرميل منتعشة من 61.74 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 21 مايو(أيار) الماضي، الذي سجلته في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي سيكيوريتيز: "التقطت أسعار النفط أنفاسها اليوم الإثنين، بعد هبوطها الحاد في الأسبوع الماضي"، وأضاف "نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن السوق ستظل متشائمة على الأرجح مع تزايد المخاوف من وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم".