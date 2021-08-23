منظمة: 10 ملايين طفل في حاجة للمساعدة الإنسانية بأفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليوم الاثنين أن 10 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية في أفغانستان، مشيرة إلى أن انعدام الاستقرار في هذا البلد لن يحل دون استمرارها "على الأرض الآن وفي الأيام المقبلة".



وقالت المنظمة في بيان: "من المتوقع أن يعاني مليون طفل من سوء التغذية الحاد على مدار هذا العام وقد يموتوندون علاج"، كما أشارت إلى نحو "4.2 ملايين طفل لا يذهبون للمدارس، وبينهم أكثر من 2.2 مليون فتاة".

وأوضح البيان أنه منذ بداية العام رصد "أكثر من 2000 انتهاك جسيم لحقوق الأطفال" بأفغانستان، في حين يبلغ عدد الأطفال، والنساء الذين اضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى داخل البلاد للفرار من العنف ومشكلات أخرى 435 ألفاً.

ولهذه الأسباب أكدت اليونيسيف أنها "ستبقى على الأض الآن وفي الأيام المقبلة"، حيث "سيظل الملايين بحاجة إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة، وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال، والحصبة، والتغذية، والحماية، والمأوى، والمياه والصرف الصحي".