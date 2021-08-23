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الدفاع الأمريكية: 25 طائرة عسكرية أجلت نحو 16 ألف شخص من أفغانستان

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محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، إن 25 طائرة عسكرية أمريكية أجلت نحو 16 ألف شخص من أفغانستان، يوم الأحد.

 

يأتي ذلك فيما تسارع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، خطى إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان، بعد أسبوع من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

 

وقال الوزارة في بيان " أجلت 25 طائرة عسكرية أمريكية نحو 16 ألف شخص من أفغانستان، أمس الأحد".

 

وتابعت "مستمرون في إقامة نقاط تفتيش لضمان المرور الآمن إلى مطار كابول".

 

وأضافت "7 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق نار خارج مطار كابول"، متابعة "ينتظرنا عمل كثير خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بعمليات الإجلاء من أفغانستان".

 

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، إن الوضع في مطار كابول يزداد فوضوية.

 

لكنه قال إن "مطار كابول سيظل مفتوحا بعد 31 أغسطس "آب" إذا كان ممكنا ضمان الأمن هناك"، في إشارة إلى أن الغرب يعمل على استكمال عملية إجلاء رعاياه بعد التاريخ المحدد لاكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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