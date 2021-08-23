شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الموافقة على تطعيم الفئة العمرية 16 فما فوق بـ «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية اليوم الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.
وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم أن الموافقة على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل فيه مواجهة وباء كوفيد-19، مشيرة إلى تلقّي ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، وندرك بأنه بالنسبة للبعض ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ثقتهم بالتطعيم.
وأضافت: اللقاح لا يزال متاحًا أيضًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ (EUA) للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، ولإعطاء جرعة ثالثة في بعض الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة.