شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. الموافقة على تطعيم الفئة العمرية 16 فما فوق بـ «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية اليوم الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس ‏ كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق.‏

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي اليوم أن الموافقة على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل ‏فيه مواجهة وباء كوفيد-19، مشيرة إلى تلقّي ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، وندرك بأنه بالنسبة للبعض ‏ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ثقتهم بالتطعيم.‏

وأضافت: اللقاح لا يزال متاحًا أيضًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ (‏EUA‏) للأفراد الذين ‏تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، ولإعطاء جرعة ثالثة في بعض الأفراد الذين يعانون من نقص ‏المناعة. ‏