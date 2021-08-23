مبعوث أميركي: واشنطن لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية

سيئول ـ رويترز: قال المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية سونج كيم خلال زيارة لكوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة لا تضمر نوايا عدائية تجاه بيونج يانج وإنها مستعدة للاجتماع في أي وقت وفي أي مكان.

وكان كيم قد وصل إلى سيئول يوم السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وتأتي الزيارة مع انتهاء تحسن قصير في العلاقات بين الكوريتين في يوليو وبدء مواجهة جديدة بسبب التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تثير أزمة أمنية.

وقال كيم للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي نوهكيو دوك إن “الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه (كورياالشمالية)”.وأضاف أن “التدريبات العسكرية المشتركة (بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية) تجري منذ فترة طويلة وروتينية ودفاعية بحتة بطبيعتها وتدعم أمن بلدينا”.وقال نوه إنهما ناقشا احتمال تقديم مساعدات إنسانية لكورياالشمالية وكذلك سبل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وأضاف “اتفقنا على العمل معا لاستئناف الحوار مع كورياالشمالية في أقرب وقت ممكن”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن كيم اجتمع مع وزير الخارجية تشونج إيوي يونج في مقر إقامة الوزير يوم الأحد حيث ناقشا سبل استئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية بشكل سريع.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي مع نائب وزير الخارجيةالروسي إيجور مورجولوف في سيئول اليوم الثلاثاء.

وبدأت التدريبات التي تستمر تسعة أيام في 16 أغسطس مع التزام وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بالصمت إزاءها حتى الآن على الرغم من المخاوف من احتمال إجراء بيونج يانج تجربة صاروخية أو اتخاذ إجراءات أخرى للتأكيد على رفضها لتلك التدريبات.