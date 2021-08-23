أفغانستان: طالبان تعتبر «الانسحاب الأجنبي» خط أحمر .. ولا تمديد للمهلة

الصحة العالمية لا تستطيع نقل إمدادات طبية

كابول ـ عواصم ـ وكالات:

قال متحدث باسم حركة طالبان إن الحركة أصدرت تحذيرا بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضيها، فيما ترددت أنباء تفيد أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب بشكل شخصي من الرئيس الأميركي جو بايدن تأجيل الموعد النهائي للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان، قوله في مقابلة من العاصمة القطرية “هذا خط أحمر. لقد أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيسحب كل القوات العسكرية في 31 أغسطس. وإذا جرى تمديد ذلك فإن هذا معناه أنهم سيطيلون الاحتلال من دون أي داع”.

إلى ذلك قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 طن من الإمدادات الطبية، تشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع، تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطار كابول.

وقالت المتحدثة إيناس همام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “كانت (الإمدادات) جاهزة وكان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع. لكن الآن وبعد إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية، لم يعد باستطاعتنا إدخالها”.

وذكرت أن المنظمة تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى دبي حيث تخزن المنظمة الشحنات، لالتقاط الإمدادات في طريقها لنقل من يتم إجلاؤهم.

جاء ذلك فيما قال الجيش الألماني على تويتر إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية بمطار كابول.

وذكر الجيش الألماني أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لقي حتفه وأصيب 3 آخرون في المعركة، التي شاركت فيها أيضا قوات أميركية وألمانية.

وأضاف أنه لم تقع إصابات بين جنود الجيش الألماني.

وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن القوات الأميركية والألمانية في مطار كابول شاركت في المواجهات المندلعة في المطار.