العراق يطلق عملية لملاحقة خلايا داعش النائمة

بغداد ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إطلاق عملة عسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد، لملاحقة الخلايا النائمة في تنظيم داعش الإرهابي.

وهذه ثاني عملية تطلقها القوات العراقية لمحاربة داعش في شمال بغداد خلال 10 أيام.

وجاء الإعلان عن انطلاق العملية العسكرية خلال زيارة الكاظمي إلى منطقة الطارمية، وفق حساب مكتبه الإعلامي على “تويتر”.

وقال الكاظمي: “مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن”.

وأضاف “علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية”.

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