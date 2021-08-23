موسكو ـ رويترز: نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا وتركيا تقتربان من توقيع عقد جديد لتزويد أنقرة بوحدات دفاع جوي إضافية من طراز إس ـ400 في المستقبل القريب.

وأدى شراء أنقرة السابق لمنظومة إس ـ 400 من روسيا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

وفرضت واشنطن عقوبات على أنقرة وهددت بفرض عقوبات جديدة إذا اشترت المزيد من أنظمة الأسلحة الرئيسية من موسكو.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنتظر توقيع تركيا عقدا جديدا لشراء «إس ـ400» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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