دولة اوروبية تسجل اكثر من 31 الف اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وحسب إحصاءات الوزارة فقد تم تسجيل 31914 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجل الإحصاءات الجديدة انخفاضا عما سجلته البلاد أمس، إذ تم تسجيل 32253 إصابة و49 وفاة.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.



وتشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.