انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل اكثر من 31 الف اصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 40 حالة خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس.
وحسب إحصاءات الوزارة فقد تم تسجيل 31914 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجل الإحصاءات الجديدة انخفاضا عما سجلته البلاد أمس، إذ تم تسجيل 32253 إصابة و49 وفاة.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.
وتشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.
وتشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.