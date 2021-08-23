مكافحة المتفجرات تعالج مخلفات حربية في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، عن معالجة مخلفات حربية في محافظتي نينوى والانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موجودة داخل مقام النبي يونس في محافظة نينوى، عبارة عن جلكان سعة 20 لتر تم معالجته وفق الاجراءات القياسية".



وأشارت إلى "معالجة قذيفة نمساوي عيار ١٥٥ ملم عدد (١١) بعد ورد نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود جسم غريب في قضاء الرمادي منطقة الطاش وبعد التوجه إلى مكان المقصود ك العثور على قذيفة نمساوي عيار ١٥٥ عدد (١١) من مخلفات داعش الارهابي تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

