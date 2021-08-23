وزير الخارجية المصري يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة، سالم مبارك آل شافي،

مع بدء عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب القطيعة الرسمية في يونيو/حزيران 2017.

وتمنى سعادة وزير الخارجية المصري لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قرارا نهاية الشهر الماضي، بتعيين سفراء جدد في عدد من البلدان، وشمل القرار تعيين سفير لقطر لدى مصر، وذلك بعد إجراء مماثل لمصر في يونيو/حزيران الماضي، سعيا من البلدين لتطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت نحو 7 سنوات.

وقال الديوان الأميري في بيان حينها: "أمير البلاد يصدر القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، بتعيين سعادة السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".