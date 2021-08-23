لجنة "تفكيك الإخوان" بالسودان تجمد أرصدة شقيق البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بلجنة تفكيك "إخوان السودان" لـ"الخليج 365"، الإثنين، إن اللجنة جمدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة جمدت وحجزت أرصدة وحسابات العباس حسن أحمد البشير، وأبناء القيادي الإخواني ومساعد الرئيس المخلوع، فيصل حسن إبراهيم.

وتابع أن قرارات حجز الأرصدة ضمت 161 شخصا، بينهم قيادات بتنظيم الإخوان الإرهابي أبرزهم أيضا عيسي بشري، والعبيد فضل المولي علي، وعبدالله عثمان علي بشارة، ومصعب فيصل حسن إبراهيم.



ولفت إلى أن هؤلاء متهمين بالاتجار في العملات وإلحاق الضرر بالاقتصاد.

وكانت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي في الخدمة المدنية والاقتصاد.



يأتي ذلك بعد إصدار البنك المركزي في السودان قرارا يقضي بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمين بالاتجار في العملات الحرة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.



وقال عضو لجنة تفكيك الإخوان، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، إن اللجنة تعكف على مراجعة مئتي مشروع قرار بحق التنظيم الإرهابي وسترى النور تباعاً الفترة المقبلة.

وأوضح صالح أن القرارات المرتقبة بحق الإخوان ستشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية.



وأشار إلى أن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد أموال وزمن الشعب السوداني.



وأضاف: "ستتم دراسة ملف الخدمة المدنية بدقة، والذي سيرى النور في الأيام المقبلة".



وكشف صالح عن رصد 90 حسابا مصرفيا تمارس أنشطة مشبوهة ومضاربات في العملات، لافتا إلى أن اللجنة أوقفت عددا من أصحابها ويجري التحقيق معهم.



ووعد صالح بنشر أسماء أصحاب هذه الحسابات الذين يعملون على تقويض الفترة الانتقالية، حسب وصفه.



وشكلت السلطات السودانية لجنة تفكيك الإخوان قبل أكثر من عام بموجب بنود الإعلان الدستوري، لاجتثاث النظام الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها لصالح الدولة.



وسددت اللجنة، التي تحظى بتأييد وسند شعبي واسع، ضربات موجعة لنظام الإخوان المعزول على المستويين السياسي والاقتصادي.

