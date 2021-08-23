شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإنجازات التشريعية لـ"صناعة النواب" خلال دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى عن حجم الجهد الذى بذله أعضاء اللجنة خلاله، حيث عقدت اللجنة عدد (61) اجتماعا استغرقت 81 ساعة من العمل الجاد بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.

وفى إطار ممارسة اللجنة لدورها التشريعي ناقشت اللجنة مشروعين قانونين واتفاقية، نستعرضها فيما يلى: - مشروع قانون ينظم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية:

يعالج فراغ عدم وجود سلطة حاكمة الإدارة الاتحاد نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتى تجرى على أساسها الانتخاب

كما يعالج فرضية عدم وجود مجلس إدارة للاتحاد والغرف الصناعية ووضع حكما عامة بشأنها، وأضفى المشروعية على القرارات التى اتخذها الاتحاد والغرف بعد انقضاء مدة الولاية

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن:

جاء هذا المشروع ليبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن بهدف تطبيق المعايير الفنية فى حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة وتوقيع الجزاءات الرادعة على الأقطان غير المرخصة والمعتمدة من الهيئة العامة للتحكيم

- الاتفاقية المصرية الإيطالية المتعلقة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا:

جاءت هذه الاتفاقية تساند اتجاه القيادة السياسية لرئيس الجمهورية بنقل منطقة مجرى العيون القديمة إلى مدينة الروبيكي والحرص على تطوير صناعة الجلود لمواكبة أحدث النظم العالمية فى الإنتاج، وذلك من خلال تقديم الحكومة الإيطالية منحة بقيمة 6 ملايين يورو للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج.