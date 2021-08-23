شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشكر الرئيس السيسي على توفير الرعاية الطبية لحمدى الكنيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أنه يتابع الحالة الصحية للإعلامى الكبير حمدى الكنيسى بعد إصابته بأزمة صحية، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الاستجابة ونقل الإعلامى حمدى الكنيسى لمستشفى المعادى العسكرى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للإعلامى حمدى الكنيسى هذا الرمز الكبير الذى تأسست على يدية أول نقابة للإعلاميين بالإضافة إلى مواقفة الوطنية حيث يعد الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى من أشهر مراسلى مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الاذاعة المصرية الاسبق، وذلك بمستشفى المعادى العسكرى إثر إصابته بأزمة صحية.