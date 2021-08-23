شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة حمدى الكنيسى تشكر الرئيس السيسي على توجيهه بتوفير الرعاية الطبية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أسرة الإعلامى والإذاعى الكبير حمدى الكنيسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بالتوجيه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للكنيسى الذى تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله لمستشفى المعادى العسكري.

وقال أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن أسرة الإعلامى والإذاعى الكبير حمدى الكنيسى تتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه علاج الكنيسى، مضيفا أن هذا ليس بجديد على الرئيس الذى يهتم بكل مَن قدم للوطن وساهم فى بناءه من المفكرين والمثقفين والإعلاميين، مما يدل على إنسانية الرئيس التى عهدناها دائمًا.

وأضاف عدلى أن تلك اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى تدعو للفخر باهتمامه بكل مَن قدم الكثير لمصر فى مختلف الفترات من عمر وطننا مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الاذاعة المصرية الاسبق، وذلك بمستشفى المعادى العسكرى إثر إصابته بأزمة صحية.