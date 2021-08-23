مجهولون قتلوه في أرضه.. قصة سيدة لحقت بزوجها الراحل خلال ساعات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

سادت حالة من الحزن في منطقة الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب وفاة زوجة حزنًا على زوجها الذي لفظ أنفاسه الاخيرة عقب اعتداء مجموعة من الأشخاص عليه حال ريه لأرضه الزراعية.

تفاصيل الواقعة بدأت عقب اعتداء مجموعة من الأشخاص، بالأسلحة البيضاء، على مجدي الغنيمي البالغ من العمر 63 عامًا، وشقيقه، خلال ري الأرض الزراعية الخاصة بهم في ساعة متأخرة من الليل، ما أسفر عن وفاته وإصابة شقيقه.

أكد نبيل فهمي أحد الجيران، أن الزوجة لم تتحمل هول خبر رحيل شريك حياتها لتلحق به بعد يوم واحد فقط من مقتله.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد مصرع "مجدي الغنيمي" 63 عامًا، وإصابة شقيقه "محمد" بجروح قطعية في أماكن متفرقة من الجسد أثناء تواجدهما في أرض زراعية.

أكد أحمد السيد، أحد جيران المجني عليه أنهم فوجئوا بعدة أشخاص مجهولين يحملون أسلحة بيضاء يشنون هجومًا على مسن أثناء تواجده في أرض زراعية تخصه.