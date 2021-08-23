الجيش الألماني يجلي 180 شخصًا آخرين من كابول إلى طشقند

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلن الجيش الألماني على تويتر اليوم الاثنين إجلاء 180 شخصًا آخرين ممن يحتاجون إلى الحماية من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأوضح الجيش أن فريقًا يتكون من موظفين من وزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيتابع الرحلة اللاحقة لهؤلاء الأشخاص.

وكان الجيش الألماني أعلن في وقت سابق إجلاء 378 شخصا ممن يحتاجون إلى الحماية على متن طائرتين إلى طشقند، وبعد ذلك انطلقت إحدى الطائرتين من طراز "أيه 400 إم" من طشقند في اتجاه كابول، محملة بمواد غذائية وملابس للأفراد في المطار.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أن الجيش الألماني نقل ما يقرب من 3 آلاف شخص من كابول منذ بدء حملة الإجلاء. وبحسب وزارة الخارجية، كان من بينهم أكثر من 1800 أفغاني.

وكتبت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "نقوم بإجلاء أكبر عدد ممكن من أفغانستان لأطول فترة ممكنة". ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الأفغان الذين عملوا لدى الجيش الألماني على سبيل المثال بينهم. وليس من المستبعد أن يكون قد تم نقل بعضهم على متن طائرات من دول أخرى.

وقبل أسبوع، استولت حركة طالبان الإسلامية المتشددة على السلطة وسيطرت على العاصمة كابول. ومنذ ذلك الحين يخشى أعضاء المعارضة والصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والموظفون المحليون الذين عملوا لدى القوات الغربية من أعمال انتقامية من قبل طالبان. ويخشى الكثير من المواطنين من أن يعيد المتطرفون تأسيس "إمارة" إسلامية وأن يطبقوا عقوبات شديدة القسوة ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف.