"كن حذرا".. 12 رسالة من المصرف المتحد لتوعية عملائه من عمليات الاحتيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق المصرف المتحد حملة توعوية تحت شعار "كن حذرا" تستهدف تحذير عملائه من مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال جراء الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو معلوماتهم البنكية.

وقال البنك، في بيان صادر له اليوم الاثنين، إن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم تمثل قضية أمن قومي ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر.

وأكد المصرف المتحد حرصه على الاستثمار في البنية التحتية وفقا لمعايير الجودة العالمية من أجل تقديم كل جديد لعملائه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم خاصة في مجال الخدمات البنكية الرقمية، وكذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد أي اختراق.

وذكر المصرف 12 رسالة تحذيرية للعملاء تتمثل في التالي:

1- ضرورة محافظة العميل على سرية بياناته الشخصية من أرقام حسابات أو رقم البطاقة الشخصية الخاص به، وكذلك محل الإقامة وآخر معاملة بنكية على حسابه وعدم الإفصاح عنها لأي شخص مهما كانت درجة القرابة أو الصلة بالعميل.

2- التأكد من أن المصرف وفريق عمله بجميع أنحاء الجمهورية لم ولن يقوموا بطلب أي معلومات أو بيانات سرية تخص العملاء سواء بالاتصال الشخصي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الهاتف سواء المحمول أو الأرضي.

3- توخي الحذر وعدم مشاركة الأرقام السرية الخاصة بحسابات العميل البنكية، وكذلك أرقام البطاقات سواء الائتمانية أو المدينة أو المدفوعة مقدما وأيضا رمز "CVV2" والمكتوب على ظهر البطاقات المكون من ثلاث أرقام مع أي شخص.

4- عند استخدام العملاء لخدمات المصرف المتحد الرقمية "بنكك على الخط" من: إنترنت بنكي - موبيل بنكي، ومحفظة UB الرقمية، يجب أن يتأكد العميل المستخدم من عدم الإفصاح عن الرقم السري المؤقت "OTP" والمرسل له على الهاتف الشخصي المسجل لدى المصرف المتحد.

5- عدم مشاركة كود تفعيل الخدمات الإلكترونية الخاص بالعميل مع أي شخص.

6- عدم استقبال أي اتصال هاتفي عبر الهاتف المحمول أو الأرضي أو أي تواصل من خلال البريد الإلكتروني بغرض تحديث البيانات البنكية الخاصة بالعميل، فالمصرف المتحد لم ولن يطلب أي معلومات أو بيانات تخص عملاءه إلا من خلال فروعه الـ 67.

7- ضرورة إجراء عملية تحديث البيانات الشخصية للعملاء فقط من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

8- ضرورة التعامل مع مواقع التسوق المعروفة والمؤمنة فقط عند استخدام بطاقات المصرف المتحد الائتمانية أو المدينة أو المدفوعة مقدما.

9- عدم التعاطي مع أي مكالمة تليفونية تخبر العملاء بأنهم فازوا بجائزة مالية وتطلب منهم أي بيانات بنكية مثل: أرقام الحسابات والرقم السري المتغير حتى يتم تحويل المبلغ عليه.

10- توخي الحذر عند التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو موثوق منها، وكذلك عدم التعامل مع أي مكالمة تليفونية تختص حصول العميل على نقاط شراء أو قسائم شراء كهدية على بطاقته أو تطلب منه إيداع مبلغ مالي في أي حساب أو تحويل من المحفظة الإلكترونية بغرض الحصول على هذه النقاط أو قسائم الشراء.

11- احذر تخزين تفاصيل مثل اسم المستخدم وكلمة السر لخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بك على الهاتف المحمول.

12- ابتكر رقما سريا يصعب تخمينه للخدمات البنكية الرقمية.