مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل إطلاق نار بسبب "المخدرات" في كفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية من جهودها، لكشف غموض واقعة تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين الـ3 محافظات في النيل بكفر شكر.

وأسفر الحادث عن مصرع أحدهم وضبط 2 أخرين بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية في قرية الصفين مركز كفر شكر، بينما فر باقي الجناة عبر النيل في محافظتي الغربية والمنوفية وجاري ملاحقتهم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية ما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية، وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص و2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة، و التحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية، على صفقة مخدرات، فتبادلوا إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة أحدهم وضبط 2 أخرين خلال محاولتهم الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفر شكر.